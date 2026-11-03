Aditya Birla Lifestyle Brands informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aditya Birla Lifestyle Brands hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,17 Prozent auf 22,66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,480 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 22,20 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at