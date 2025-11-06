|
Aditya Birla Lifestyle Brands präsentierte Quartalsergebnisse
Aditya Birla Lifestyle Brands hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,340 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 20,77 Milliarden INR erwartet.
