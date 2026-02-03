|
03.02.2026 06:31:28
Aditya Birla Lifestyle Brands: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Aditya Birla Lifestyle Brands gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,510 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 23,40 Milliarden INR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
