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03.08.2026 06:31:29
Aditya Birla Lifestyle Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aditya Birla Lifestyle Brands hat am 01.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aditya Birla Lifestyle Brands 0,200 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,46 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Milliarden INR in den Büchern standen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,310 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 20,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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