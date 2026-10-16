Aditya Birla Money gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aditya Birla Money gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,80 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,38 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Money 1,07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at