Aditya Birla Money mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aditya Birla Money äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,86 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Aditya Birla Money mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at