20.04.2026 06:31:29

Aditya Birla Money präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Birla Money lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 998,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,35 INR. Im letzten Jahr hatte Aditya Birla Money einen Gewinn von 13,13 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,18 Prozent auf 4,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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