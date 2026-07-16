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16.07.2026 06:31:29
Aditya Birla Money: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Aditya Birla Money hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,72 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Milliarden INR – ein Plus von 16,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aditya Birla Money 1,13 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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