23.01.2026 06:31:28
Aditya Birla Sun Life Amc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Aditya Birla Sun Life Amc gab am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,78 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 5,62 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Sun Life Amc 4,84 Milliarden INR umgesetzt.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,86 Milliarden INR erwartet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
