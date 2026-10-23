Aditya Birla Sun Life Amc mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aditya Birla Sun Life Amc äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 7,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Sun Life Amc 8,36 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent auf 5,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 7,60 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,85 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at