Aditya Birla Sun Life Amc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aditya Birla Sun Life Amc lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,72 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,60 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,25 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,65 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,47 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,98 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at