Aditya Birla Sun Life Amc: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aditya Birla Sun Life Amc lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 8,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,61 Prozent auf 5,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Sun Life Amc 5,20 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,15 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,64 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at