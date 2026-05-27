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27.05.2026 06:31:29
Aditya Forge: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aditya Forge hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aditya Forge -0,020 INR je Aktie eingenommen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,300 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Aditya Forge ein EPS von 16,20 INR je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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