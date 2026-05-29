Aditya Infotech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aditya Infotech stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 9,40 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 13,37 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 32,05 INR. Im Vorjahr waren 32,00 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 42,21 Milliarden INR – ein Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aditya Infotech 31,12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 26,73 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 41,07 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at