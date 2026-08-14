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14.08.2026 06:31:29
Aditya Infotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aditya Infotech hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,80 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 14,91 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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