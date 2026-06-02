02.06.2026 06:31:29

Aditya Ispat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aditya Ispat hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Aditya Ispat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9,55 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,7 Millionen INR in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 16,030 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aditya Ispat -1,460 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Aditya Ispat im vergangenen Geschäftsjahr 327,79 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aditya Ispat 439,31 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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