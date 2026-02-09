Aditya Ispat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Ispat hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 81,9 Millionen INR – eine Minderung von 29,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 116,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at