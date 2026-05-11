Aditya Vision: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aditya Vision hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,69 INR gegenüber 1,24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 6,25 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,07 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Aditya Vision 8,21 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Aditya Vision 26,72 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at