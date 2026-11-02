Aditya Vision gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aditya Vision hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,00 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Vision 0,990 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5,86 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Vision 4,58 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at