Aditya Vision informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aditya Vision hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 INR gegenüber 0,950 INR im Vorjahresquartal.

Aditya Vision hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at