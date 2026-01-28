Aditya Vision öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aditya Vision hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aditya Vision ein EPS von 1,89 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aditya Vision in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,49 Milliarden INR im Vergleich zu 5,08 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,10 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 6,12 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at