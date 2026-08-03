Aditya Vision veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aditya Vision hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,98 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,29 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Aditya Vision im vergangenen Quartal 11,93 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aditya Vision 9,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at