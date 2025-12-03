Adiuvo Investments: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adiuvo Investments hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adiuvo Investments 0,040 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,3 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at