ADJUVANT COSME JAPAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ADJUVANT COSME JAPAN ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ADJUVANT COSME JAPAN die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,71 Prozent auf 1,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 958,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at