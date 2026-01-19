|
ADJUVANT COSME JAPAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ADJUVANT COSME JAPAN stellte am 16.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
ADJUVANT COSME JAPAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,99 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,10 Prozent auf 1,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
