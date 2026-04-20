ADJUVANT COSME JAPAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ADJUVANT COSME JAPAN lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -7,31 JPY. Ein Jahr zuvor waren -8,180 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 691,7 Millionen JPY – eine Minderung von 18,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 847,3 Millionen JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 17,86 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ADJUVANT COSME JAPAN ein Gewinn pro Aktie von 5,08 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,81 Milliarden JPY, gegenüber 4,10 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at