20.04.2026 06:31:29

ADJUVANT COSME JAPAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ADJUVANT COSME JAPAN lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -7,31 JPY. Ein Jahr zuvor waren -8,180 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 691,7 Millionen JPY – eine Minderung von 18,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 847,3 Millionen JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 17,86 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ADJUVANT COSME JAPAN ein Gewinn pro Aktie von 5,08 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,81 Milliarden JPY, gegenüber 4,10 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen