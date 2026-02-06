Adlabs Entertainment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Adlabs Entertainment stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,09 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adlabs Entertainment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 920,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 918,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at