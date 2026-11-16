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16.11.2026 06:31:29
Adlabs Entertainment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Adlabs Entertainment hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,81 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 INR je Aktie erzielt worden.
Adlabs Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 403,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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