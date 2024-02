ADLER-Aktie klar im Plus: ADLER-Verwaltungsratsvorsitzender Kirsten kündigt Rücktritt an

"ADLER ist stabilisiert und kann seine Zukunft selbst bestimmen, wohlgleich in einem extrem schwierigen Marktumfeld", erklärte Kirsten am Montag nach einer außerordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats. Dieser Weg in die Zukunft werde aber "ein herausfordernder sein, den zu begleiten mir meine Ärzte abgeraten haben, wenn ich meine Gesundheit nicht dauerhaft gefährden will". Stefan Brendgen, Mitglied des Verwaltungsrats, übernehme mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Kirsten als Vorsitzender des Gremiums, teilte ADLER weiter mit.

Der ehemalige Vonovia- und thyssenkrupp-Vorstand hatte im Februar 2022 in schwerem Fahrwasser das Ruder bei der ADLER Group übernommen. ADLER habe sich damals in einem "perfekten Sturm" befunden, hatte Kirsten gesagt: "Keinen Prüfer, enge Fristen, schlechte Märkte und schwindende Liquidität." Kirsten hatte ADLER stabilisiert. Der Immobilien-Investor ächzt aber noch unter Verlusten und hohen Schulden. Er will weite Teile seines Portfolios zum Abbau von Verbindlichkeiten verkaufen und sich künftig auf den Berliner Markt konzentrieren. "Die ADLER Group ist auf dem Weg in eine neue Normalität, aber in einem schwierigen Marktumfeld", sagte Brendgen.

Die ADLER-Aktie notiert auf XETRA gegenwärtig mit einem zeitweisen Anstieg von 4,64 Prozent, was einem aktuellen Kurs von 0,2256 Euro entspricht.

Düsseldorf (Reuters)