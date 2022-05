ADLER-Aktie sackt ab: KPMG steht nicht als Wirtschaftsprüfer zur Verfügung - Consus Real Estate dürfte von Abschreibungen betroffen sein

"Diese Entscheidung seitens KPMG komme für ADLER äußerst überraschend, ist enttäuschend und irritierend", teilte der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten am Dienstag in Luxemburg mit. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats hätten in den vergangenen Wochen "sehr professionelle Diskussionen" mit den Verantwortlichen von KPMG geführt. Schließlich sei es das Ziel, für 2022 ein uneingeschränktes Testat zu erhalten.

ADLER werde ein Auswahlverfahren zur Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für die Gesellschaft in die Wege leiten, teilte Kirsten weiter mit. Ein neuer Wirtschaftsprüfer müsse sich aber erst einmal neu einarbeiten. Das werde eine gewisse Zeit dauern, die das ADLER-Management gerne durch die professionelle, selbstverständlich unabhängige und wegen der bisherigen Tätigkeit auch detailreiche Prüfung durch KPMG eingespart hätte.

Ursprünglich wollte das ADLER-Management KPMG erneut zum Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss bestellen.

ADLER-Tochter Consus Real Estate wird Abschreibungen vornehmen müssen

Nachdem der mit schweren Vorwürfen konfrontierte Immobilienkonzern ADLER Group 2021 Abschreibungen auf Consus Real Estate vornehmen musste, droht nun der Tochtergesellschaft das gleiche Schicksal. Consus werde wahrscheinlich Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen aufgrund gestiegener Baukosten und einer deutlichen Reduzierung des erwarteten Projektentwicklungsvolumens vornehmen müssen, teilte ADLER Group am Dienstag in Luxemburg mit. Die ADLER-Tochter habe einen Verlust anzeigen müssen, da sich das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals belaufe.

"Die Consus Real Estate ist unser Sorgenkind", sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten in einer Telefonkonferenz. Hier müsse und werde ADLER bilanziell und personell sanieren. Als Eigner von mehr als 90 Prozent werde das Unternehmen natürlich die Bilanz sanieren, die Sanierung dürfe aber mit Ausnahme von Transaktionskosten kein Geld kosten. "Ich schließe grundsätzlich bei Consus keine Maßnahmen ein oder aus - außer der Insolvenz", betonte der Manager.

Zudem habe bei der ADLER-Tochter BCP, auf deren Übernahme der Konkurrent LEG eine Kauf-Option hat, sich eine Deckungslücke aufgetan, sagte Kirsten. Adler werde kurzfristig Maßnahmen ergreifen, um die Gesellschaft stärker an sich zu binden. Unter anderem prüfe das ADLER-Management eine Übernahme der Mehrheit im Verwaltungsrat von BCP.

Derzeit untersucht die Finanzaufsicht BaFin die Bücher von ADLER. Die Behörde hatte sich eingeschaltet, nachdem die Immobiliengesellschaft im Oktober erstmals unter Beschuss des Leerverkäufers Fraser Perring geraten war. Perring und sein Researchdienst Viceroy hatten schwere Vorwürfe gegen ADLER erhoben, darin ging es unter anderem um die Bewertung von Immobilienprojekten.

Das ADLER-Management habe der Bafin erneut umfassend Materialien zur Verfügung gestellt und erwarte weitere Fragen und Kommentierungen, sagte Kirsten. Auch laufe eine Untersuchung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF weiter. Der Manager hat nach eigenen Angaben Ende Mai einen persönlichen Termin bei der Behörde, um sich vorzustellen.

ADLER hatte Ende April trotz der Verweigerung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG Zahlen für 2021 vorgelegt. Den veröffentlichten Zahlen zufolge legte der operative Gewinn im vergangenen Jahr zu. Unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 191 Millionen Euro im Vorjahr.

Derweil übernimmt der Wirtschaftsprüfer Thomas Echelmeyer zum ersten Juni vorübergehend die Position des Finanzchefs bei ADLER. Sein ehemaliger Kollege werde den Posten als Finanzchef übernehmen, bis die Postion dauerhaft besetzt ist, sagte Kirsten. Beide hatten ihre Karriere bei Arthur Andersen gestartet.

ADLER Group unter Druck - 2022er-Abschlussprüfung nicht von KPMG

Die Anleger der ADLER Group reagieren weiter sehr nervös auf jede Nachricht aus dem Umfeld des angeschlagenen Immobilienkonzerns. Am Dienstagmorgen gab es zunächst deutliche Kursverluste wegen drohender Abschreibungen der Tochtergesellschaft Consus, die im Verlauf aber aufgeholt wurden. Am Nachmittag folgte der nächste Kursrutsch wegen der Meldung, dass KPMG für 2022 nicht als Abschlussprüfer zur Verfügung steht. Zeitweise brach der Kurs um 12 Prozent ein. Mit 5,065 Euro erreichte er das niedrigste Niveau seit Anfang Mai.

Die mit schweren Vorwürfen konfrontierte ADLER Group hatte am Nachmittag bekannt gegeben, dass KPMG nicht wie vorgesehen als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 zur Verfügung steht. "Diese Entscheidung seitens KPMG kommt für uns äußerst überraschend, ist enttäuschend und irritierend", hieß es daraufhin in einer Stellungnahme des Verwaltungsrats-Vorsitzenden Stefan Kirsten.

Mit dem Kursrutsch bewegte sich der ADLER-Kurs wieder in Richtung des Rekordtiefs von 3,88 Euro. Dieses war zu Monatsbeginn erreicht worden, als die Verweigerung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG und der berichtete Milliardenverlust für das vergangene Jahr den Kurs belastet hatten. Noch Ende April hatten sich die Aktien kurzzeitig erholt, nach ersten Aussagen zu einer Sonderuntersuchung. KPMG sah sich dann aber außer Stande, ein Prüfungsurteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben.

LUXEMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)