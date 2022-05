Adler Group erwartet 768 Mio Euro aus BCP-Verkauf an LEG

Der Immobilien-Investor Adler Group hofft auf einen Verkauf seiner restlichen Anteile an der niederländischen Brack Capital Properties (BCP)BCN an den Rivalen LEG Immobilien . "Wir erwarten, dass LEG die Kaufoption zieht", sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten am Dienstag in einer Analystenkonferenz.