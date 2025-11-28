ADLER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ADLER hat am 27.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat ADLER 150,6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at