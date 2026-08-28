ADLER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ADLER lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 56,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 78,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at