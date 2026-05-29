ADLER stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ADLER hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 248,6 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at