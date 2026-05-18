ADM Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ADM Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat ADM Enterprises im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADM Enterprises 0,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at