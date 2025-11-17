ADM Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ADM Enterprises präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,84 Prozent auf 2,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at