ADM Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ADM Enterprises hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat ADM Enterprises im vergangenen Quartal 2,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADM Enterprises 2,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at