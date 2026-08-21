ADM Tronics Unlimited hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ADM Tronics Unlimited hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at