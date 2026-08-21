|
21.08.2026 06:31:29
ADM Tronics Unlimited hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ADM Tronics Unlimited hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street startet etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.