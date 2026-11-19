ADM Tronics Unlimited stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 0,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ADM Tronics Unlimited 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at