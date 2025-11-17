ADM Tronics Unlimited zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ADM Tronics Unlimited lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite hat ADM Tronics Unlimited im vergangenen Quartal 0,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADM Tronics Unlimited 0,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at