ADMA Biologics Aktie
WKN DE: A12FAG / ISIN: US0008991046
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28.11.2026 20:06:47
ADMA Biologics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA) raised its full-year earnings guidance after higher sales of its specialized antibody therapies expanded corporate profitability. Investors should care because expanding cash flow gives the business room to fund its drug pipeline while repurchasing stock to grow per-share value. Three things management said stand out.
ASCENIV, the company's specialized antibody therapy for patients with weakened immune systems, generated $124.7 million in third-quarter revenue, up 31% year over year. Management's manufacturing upgrades and a richer sales mix pushed gross margin up to 71% from 56% a year ago, proving that core product adoption directly expands overall margins.
BIVIGAM, the company's standard intravenous immune globulin therapy, faced lower revenue as rivals offered heavy rebates in the alternate-site infusion market. Management chose not to match competitor price cuts, relying instead on clinical safety data to stabilize customer demand.
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