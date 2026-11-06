ADMA Biologics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ADMA Biologics ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ADMA Biologics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 134,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 141,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at