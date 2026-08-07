ADMA Biologics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ADMA Biologics lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADMA Biologics 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 124,4 Millionen USD – ein Plus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADMA Biologics 122,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at