ADMA Biologics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ADMA Biologics hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 139,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 USD. Im Vorjahr hatte ADMA Biologics 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 510,17 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 426,45 Millionen USD erwirtschaftet worden.

