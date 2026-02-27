|
27.02.2026 06:31:29
ADMA Biologics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ADMA Biologics hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 139,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 USD. Im Vorjahr hatte ADMA Biologics 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 510,17 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 426,45 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.