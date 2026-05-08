ADMA Biologics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ADMA Biologics veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ADMA Biologics 0,110 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,27 Prozent auf 114,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at