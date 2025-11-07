ADMA Biologics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ADMA Biologics stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte ADMA Biologics ebenfalls ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ADMA Biologics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 134,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 119,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at