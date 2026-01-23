Admicom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Admicom hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 37,74 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,57 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at