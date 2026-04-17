Admicom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Admicom hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 9,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at