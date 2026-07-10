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10.07.2026 06:31:29
Admicom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Admicom hat sich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Admicom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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