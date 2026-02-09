ADNH Catering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ADNH Catering ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ADNH Catering die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,080 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ADNH Catering ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 AED in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,74 Milliarden AED – eine Minderung um 7,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,89 Milliarden AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at